Аэропорт Калуги возобновил работу после двух с половиной часов закрытия

Утром в воскресенье, 24 мая, аэропорт Калуги вернулся к обычной работе.

Росавиация сняла ограничения на полёты в 9:00.

Теперь воздушная гавань снова принимает и отправляет самолёты. Рейсы выполняются по расписанию.

Закрытие аэропорта продлилось недолго — всего два с половиной часа. Аэропорт переставал работать с 6:29.

Мера была вынужденной. Её ввели для безопасности полётов.