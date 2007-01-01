Аэропорт Калуги возобновил работу после двух с половиной часов закрытия
Утром в воскресенье, 24 мая, аэропорт Калуги вернулся к обычной работе.
Росавиация сняла ограничения на полёты в 9:00.
Теперь воздушная гавань снова принимает и отправляет самолёты. Рейсы выполняются по расписанию.
Закрытие аэропорта продлилось недолго — всего два с половиной часа. Аэропорт переставал работать с 6:29.
Мера была вынужденной. Её ввели для безопасности полётов.
