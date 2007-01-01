В Обнинске опубликовали новые данные по отключению горячей воды
В Обнинске опубликовали новые данные по отключению горячей воды

Дмитрий Ивьев
22.05, 16:07
О ходе гидравлических испытаний по состоянию на 13:00 пятницы, 22 мая, сообщил глава города Стефан Перевалов.

Без горячей воды остаются:

  • ул. Жолио-Кюри, 5 (гостиница) - до 28.05 переведем на одну трубу. До 12.06 восстановят.
  • ул. Калужская, 4 (офисы) - уже на одной трубе. Повреждение устраняет собственник
  • ул. Курчатова, 5 (офисы) - до 28.05 перевод на одну трубу. До 12.06 восстановят.
  • пр. Ленина, 71 (техникум), 75 (общежитие) - до 29.05
  • пр. Ленина, 72 (старый универмаг) - устраняет собственник
  • пр. Маркса, 34 - устраняет УК
  • Пионерский пр., 10 (БРУ) - до 08.06
  • ул. Шацкого, 1, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 20 - до 29.05

По временной схеме (вода есть, но температура ниже):

  • ул. Кончаловского, 3 - до 29.05
  • пр. Ленина, 83, 83а, 85 - до 08.06
  • пр. Ленина, 128, 130, 132, 134 - до 08.06
  • пр. Маркса, 4 - до 08.06
  • ул. Осипенко, 10 - до 29.05
  • Пионерский пр., 6, 12 - до 08.06
  • ул. Белкинская, 3 - до 08.06
  • ул. Жолио-Кюри, 4 - до 08.06
  • ул. Звездная, 17 - до 29.05
  • пр. Ленина, 60, 62 - до 08.06
  • пр. Ленина, 87 - до 25.06
  • пр. Маркса, 73, 73а, 77 - до 08.06
  • пр. Маркса, 118, 120, 122, 124 - до 29.05
  • ул. Победы, 11, 29 - до 08.06
  • Треугольная пл., 1, 3, 6 - до 08.06
  • ул. Энгельса, 24, 26 - до 29.05

Сейчас там ищут утечки на сетях и внутри домов.

