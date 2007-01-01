В калужском аэропорту отменили два рейса

Вечером в четверг, 21 мая, и в ночь на пятницу, 22 мая, пассажиры не смогли улететь в Санкт-Петербург и Сочи.

Это связано с ограничениями на полёты, которые Росавиация ввела в Калуге ещё утром 21 мая. Причиной называют угрозу безопасности в связи с атаками беспилотников.

В Грабцево до сих пор нельзя садиться и взлетать самолётам.