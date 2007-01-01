Ещё один беспилотник сбили в Калужской области

Утром в четверг, 21 мая, это произошло в Бабынинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

С 7 утра в регионе действует беспилотная опасность. В аэропорту «Калуга» Росавиацией запрещены полёты.

Накануне вечером Шапша сообщал о семи сбитых БПЛА.