Ещё один беспилотник сбили в Калужской области
Утром в четверг, 21 мая, это произошло в Бабынинском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
С 7 утра в регионе действует беспилотная опасность. В аэропорту «Калуга» Росавиацией запрещены полёты.
Накануне вечером Шапша сообщал о семи сбитых БПЛА.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь