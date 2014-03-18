Главная Новости Общество Калужане возмутились решением уничтожить зеленую зону ради «Квартала юстиции»
Калужане возмутились решением уничтожить зеленую зону ради «Квартала юстиции»

Между жилыми домами чиновники решили втиснуть правительственные здания.
18.05, 10:15
Автор: Елена Сумак, Фото автора
- Правый берег снова жалуется! - так часто говорят о жителях Правобережья калужане, и это замечание справедливо.

Здесь проживает около 100 000 человек, по большей части молодого населения. Люди заметно инициативнее левобережных горожан и активно сообщают властям о проблемах благоустройства, разбитых дорогах, сбоях в работе транспорта и так далее.

Именно благодаря тому, что не молчат, они как раз и добиваются решения накопившихся проблем. Ради этого и подняли очередную бучу вокруг заявления о новой стройке на Правобережье.

 Вот так новость!

Накануне Дня Победы мы написали о том, что калужский Минюст переедет на правый берег.

Для него собираются построить здание (или группу зданий) на зеленом участке у дороги с круговым движением между домами по ул. Серафима Туликова, 2 и ул. 65 лет Победы, 4.

В наших соцсетях эта новость собрала около 95 000 просмотров и вызвала волну комментариев.

- Ни одного клочка зелени нам не хотят оставить на Правобережье? - возмущается Елена ЧЕРНОВА. - Все застолбят вплоть до дороги ...Только вокруг кольца и осталась растительность, и от нее надо избавиться? Почему не расширяют правобережье вглубь, в сторону Чижовки? А, ну да, там же надо тратить бабки и прокладывать коммуникации и проектировать дороги... Пока последний газон не обнесут, не угомонятся!

- Там и места-то с гулькин нос. Где это строить? Людям в окна??? - пишет Елена АСТ.

- Жалко, зелёный уголок и этот испортят, лучше бы скверик там сделали! На ул. Фомушина есть недостроенный дом, вот там бы и планировали что-то! Да и вообще правый берег и так в пробках, - комментирует Ольга ГРИЩЕНКО.

- Я против. Вся Калуга застроена банками, торговым центрами и домами, - написала в редакцию жительница Правобережья Юлия СЫЧЕВА. - Очень мало зелёных насаждений, скверов и парков. Построить на этой территории административное здание – вообще беспредел!

День за днем комментарии множились, как и росло негодование наших читателей - преимущественно из числа жителей правого берега.

Однако к тому времени заявленная территория уже была обнесена деревянными опорами с перекладинами, и буквально за считанные дни забор был возведен, а в его плен попали деревья и кустарники.

Так почему же недовольны жители Правого берега?

 Накипело

Для местных новость об очередной застройке стала своеобразным триггером – запустила яркую эмоциональную реакцию. И я прекрасно понимаю, по каким причинам, ведь сама живу на правом берегу и хорошо знакома с проблемами, которые волнуют калужан.

Во-первых, жители Правобережья устали от постоянных прорывов труб водоснабжения и канализации, коммунальных аварий и бесконечных раскопок, последствия которых не убирают годами.

Мы убеждены, что в многочисленных проблемах виноваты сильно изношенные коммуникации. Но, несмотря на это, чиновники отдают новые земли застройщикам, а те, в свою очередь, подключают многоэтажки к этим самым сетям, увеличивая на них нагрузку. «Квартал юстиции» станет еще одним балластом.

Во-вторых, летняя пора на правом берегу превращается в пытку - на 100 000 человек здесь лишь несколько скверов, где можно найти лавочки, а вдоль пешеходных дорожек практически нет деревьев, под которыми можно укрыться в жару и непогоду.

В полдень прогулка женщин с малышами в колясках и школьников на каникулах напоминает борьбу за выживание на солнцепеке.

И на этом фоне власти отбирают для застройки участок, на котором только-только выросли деревья и кустарники. Они только-только начали давать желанную тень и прохладу, защищать жилые дома от выбросов выхлопных газов с шестиполосной дороги, радовать жителей пением птиц.

И вот теперь городские чиновники решили не церемониться с экологией и приговорили этот зеленый уголок к уничтожению.

В-третьих, мысли об архитектурной стройности, эстетике и красоте калужских улиц власть имущих, кажется, тоже не посещали. Иначе как объяснить их решение воткнуть правительственное здание (или даже комплекс зданий) под окна жильцов многоэтажек?

Казалось бы, очевидно, что простор и много зелени украшают городской пейзаж, создают ту самую комфортную городскую среду, о которой так любят говорить с высоких трибун.

Отмечу, что местный депутат посчитал новость о строительстве ведомственного здания достаточно оптимистичной, о чем написал в своей группе. Мол, вот он, момент, когда рабочие места создаются на правом берегу, и жителям не придется утром ехать на берег левый.

Но как много жителей правобережья работают в Минюсте? Разве строительство здания означает массовый набор сотрудников и появления множества рабочих мест именно для Правобережцев?

 Квартал юстиции

За разъяснениями по «Кварталу юстиции» мы обратились в Городскую управу Калуги.

Оказывается, Постановлением Горуправы от 18.03.2014 № 88-п планировка предусматривает размещение комплекса объектов капитального строительства на этом земельном участке площадью 13 431 кв.м с кадастровым номером 40:26:000384:14519.

В марте этого года распоряжением начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений было принято решение провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с разрешением возводить объекты капитального строительства.

Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова, з/у 2а. Информация об аукционе была размещена на сайте Горуправы в соответствующем разделе.

На аукцион заявился только один участник - ООО «КОМПАНИЯ НЕОСТОУН». Она специализируется в том числе на строительстве жилых и нежилых зданий.

23 апреля управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и компания заключили договор аренды участка сроком на 10 лет 8 месяцев, по нему заявлена текущая цена - 16 755 000,00 ₽.

Городские власти подчеркивают, что до сих пор за разрешением на строительство здания на этом участке к ним не обращались и никакую проектную документацию не предоставляли. Информация о параметрах объекта, архитектурном решении у чиновников тоже отсутствует.

В калужском министерстве юстиции нам сообщили, что никто из руководства не может дать комментарий, поскольку ничего не знает о предстоящей застройке.

Компания «НЕОСТОУН», взявшая земли в аренду, куда мы позвонили с расспросами, тоже не прояснила ситуацию: «Комментариев не будет», - сказала нам сотрудница, добавив, что нельзя предугадать, когда на месте появится руководитель, а потому ждать пояснений нет смысла.

Тем временем арендатор уже возвел забор. Процесс запущен. Но ни городские власти, ни юстиция официально «не в курсе».

Верим?

 Пример для подражания

Последние 10-15 лет застройка Правобережья шла активными темпами. Разнообразие жилых кварталов и микрорайонов, которое предлагали калужанам, по плану обязательно сопровождалось наличием сквера, детского сада, школы. Однако доводить дело до конца было не в интересах города.

К примеру, в последние годы микрорайон «Веснушки» должен был получить еще два детских сада, и застройщик был готов их возвести. Однако от реализации проекта отказались.

Сегодня – новое «потрясающее» решение чиновников: вместо развития комфортной городской среды, они решили втиснуть между жилыми домами правительственный квартал, приговорив к уничтожению очередную зеленую зону.

И в завершение хочется привести в пример нашим властям город Киров Кировской области. По площади он примерно равен Калуге. На картах в черте Кирова отмечено около 50 парков и скверов. В Калуге таковых лишь 26, и большинство из них уступают кировским по размеру и качеству озеленения. Вот где создают комфортную городскую среду.

