Калужане возмутились решением уничтожить зеленую зону ради «Квартала юстиции»

Между жилыми домами чиновники решили втиснуть правительственные здания.

Автор: Елена Сумак, Фото автора

- Правый берег снова жалуется! - так часто говорят о жителях Правобережья калужане, и это замечание справедливо.

Здесь проживает около 100 000 человек, по большей части молодого населения. Люди заметно инициативнее левобережных горожан и активно сообщают властям о проблемах благоустройства, разбитых дорогах, сбоях в работе транспорта и так далее.

Именно благодаря тому, что не молчат, они как раз и добиваются решения накопившихся проблем. Ради этого и подняли очередную бучу вокруг заявления о новой стройке на Правобережье.

Вот так новость!

Накануне Дня Победы мы написали о том, что калужский Минюст переедет на правый берег.

Для него собираются построить здание (или группу зданий) на зеленом участке у дороги с круговым движением между домами по ул. Серафима Туликова, 2 и ул. 65 лет Победы, 4.

В наших соцсетях эта новость собрала около 95 000 просмотров и вызвала волну комментариев.

- Ни одного клочка зелени нам не хотят оставить на Правобережье? - возмущается Елена ЧЕРНОВА. - Все застолбят вплоть до дороги ...Только вокруг кольца и осталась растительность, и от нее надо избавиться? Почему не расширяют правобережье вглубь, в сторону Чижовки? А, ну да, там же надо тратить бабки и прокладывать коммуникации и проектировать дороги... Пока последний газон не обнесут, не угомонятся!

- Там и места-то с гулькин нос. Где это строить? Людям в окна??? - пишет Елена АСТ.

- Жалко, зелёный уголок и этот испортят, лучше бы скверик там сделали! На ул. Фомушина есть недостроенный дом, вот там бы и планировали что-то! Да и вообще правый берег и так в пробках, - комментирует Ольга ГРИЩЕНКО.

- Я против. Вся Калуга застроена банками, торговым центрами и домами, - написала в редакцию жительница Правобережья Юлия СЫЧЕВА. - Очень мало зелёных насаждений, скверов и парков. Построить на этой территории административное здание – вообще беспредел!

День за днем комментарии множились, как и росло негодование наших читателей - преимущественно из числа жителей правого берега.

Однако к тому времени заявленная территория уже была обнесена деревянными опорами с перекладинами, и буквально за считанные дни забор был возведен, а в его плен попали деревья и кустарники.

Так почему же недовольны жители Правого берега?

Накипело

Для местных новость об очередной застройке стала своеобразным триггером – запустила яркую эмоциональную реакцию. И я прекрасно понимаю, по каким причинам, ведь сама живу на правом берегу и хорошо знакома с проблемами, которые волнуют калужан.

Во-первых, жители Правобережья устали от постоянных прорывов труб водоснабжения и канализации, коммунальных аварий и бесконечных раскопок, последствия которых не убирают годами.

Мы убеждены, что в многочисленных проблемах виноваты сильно изношенные коммуникации. Но, несмотря на это, чиновники отдают новые земли застройщикам, а те, в свою очередь, подключают многоэтажки к этим самым сетям, увеличивая на них нагрузку. «Квартал юстиции» станет еще одним балластом.

Во-вторых, летняя пора на правом берегу превращается в пытку - на 100 000 человек здесь лишь несколько скверов, где можно найти лавочки, а вдоль пешеходных дорожек практически нет деревьев, под которыми можно укрыться в жару и непогоду.

В полдень прогулка женщин с малышами в колясках и школьников на каникулах напоминает борьбу за выживание на солнцепеке.

И на этом фоне власти отбирают для застройки участок, на котором только-только выросли деревья и кустарники. Они только-только начали давать желанную тень и прохладу, защищать жилые дома от выбросов выхлопных газов с шестиполосной дороги, радовать жителей пением птиц.

И вот теперь городские чиновники решили не церемониться с экологией и приговорили этот зеленый уголок к уничтожению.

В-третьих, мысли об архитектурной стройности, эстетике и красоте калужских улиц власть имущих, кажется, тоже не посещали. Иначе как объяснить их решение воткнуть правительственное здание (или даже комплекс зданий) под окна жильцов многоэтажек?

Казалось бы, очевидно, что простор и много зелени украшают городской пейзаж, создают ту самую комфортную городскую среду, о которой так любят говорить с высоких трибун.

Отмечу, что местный депутат посчитал новость о строительстве ведомственного здания достаточно оптимистичной, о чем написал в своей группе. Мол, вот он, момент, когда рабочие места создаются на правом берегу, и жителям не придется утром ехать на берег левый.

Но как много жителей правобережья работают в Минюсте? Разве строительство здания означает массовый набор сотрудников и появления множества рабочих мест именно для Правобережцев?

Квартал юстиции

За разъяснениями по «Кварталу юстиции» мы обратились в Городскую управу Калуги.

Оказывается, Постановлением Горуправы от 18.03.2014 № 88-п планировка предусматривает размещение комплекса объектов капитального строительства на этом земельном участке площадью 13 431 кв.м с кадастровым номером 40:26:000384:14519.

В марте этого года распоряжением начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений было принято решение провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с разрешением возводить объекты капитального строительства.

Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Серафима Туликова, з/у 2а. Информация об аукционе была размещена на сайте Горуправы в соответствующем разделе.

На аукцион заявился только один участник - ООО «КОМПАНИЯ НЕОСТОУН». Она специализируется в том числе на строительстве жилых и нежилых зданий.

23 апреля управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и компания заключили договор аренды участка сроком на 10 лет 8 месяцев, по нему заявлена текущая цена - 16 755 000,00 ₽.

Городские власти подчеркивают, что до сих пор за разрешением на строительство здания на этом участке к ним не обращались и никакую проектную документацию не предоставляли. Информация о параметрах объекта, архитектурном решении у чиновников тоже отсутствует.

В калужском министерстве юстиции нам сообщили, что никто из руководства не может дать комментарий, поскольку ничего не знает о предстоящей застройке.

Компания «НЕОСТОУН», взявшая земли в аренду, куда мы позвонили с расспросами, тоже не прояснила ситуацию: «Комментариев не будет», - сказала нам сотрудница, добавив, что нельзя предугадать, когда на месте появится руководитель, а потому ждать пояснений нет смысла.

Тем временем арендатор уже возвел забор. Процесс запущен. Но ни городские власти, ни юстиция официально «не в курсе».

Верим?

Пример для подражания

Последние 10-15 лет застройка Правобережья шла активными темпами. Разнообразие жилых кварталов и микрорайонов, которое предлагали калужанам, по плану обязательно сопровождалось наличием сквера, детского сада, школы. Однако доводить дело до конца было не в интересах города.

К примеру, в последние годы микрорайон «Веснушки» должен был получить еще два детских сада, и застройщик был готов их возвести. Однако от реализации проекта отказались.

Сегодня – новое «потрясающее» решение чиновников: вместо развития комфортной городской среды, они решили втиснуть между жилыми домами правительственный квартал, приговорив к уничтожению очередную зеленую зону.

И в завершение хочется привести в пример нашим властям город Киров Кировской области. По площади он примерно равен Калуге. На картах в черте Кирова отмечено около 50 парков и скверов. В Калуге таковых лишь 26, и большинство из них уступают кировским по размеру и качеству озеленения. Вот где создают комфортную городскую среду.