В Калуге чиновники переедут на Правый берег

Но здания для них ещё не построены.

В официальном сообществе правобережья в ВК в пятницу, 8 мая, рассказали о судьбе участка между домами на Туликова, 2 и 65 лет Победы, 4 рядом с кольцевой развязкой.

- Там разместится так называемый «юридический городок». Группа зданий (или одно большое здание) министерства юстиции, - говорится в комментарии в сообществе. - В целом новость хорошая. Продолжается постепенный переезд административных зданий на правый берег. Любым рабочим местам в нашем районе мы всегда очень рады.

Точные сроки строительства пока не называются.