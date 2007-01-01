В Калуге чиновники переедут на Правый берег
Но здания для них ещё не построены.
В официальном сообществе правобережья в ВК в пятницу, 8 мая, рассказали о судьбе участка между домами на Туликова, 2 и 65 лет Победы, 4 рядом с кольцевой развязкой.
- Там разместится так называемый «юридический городок». Группа зданий (или одно большое здание) министерства юстиции, - говорится в комментарии в сообществе. - В целом новость хорошая. Продолжается постепенный переезд административных зданий на правый берег. Любым рабочим местам в нашем районе мы всегда очень рады.
Точные сроки строительства пока не называются.
