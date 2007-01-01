Убийцу чемпиона по многоборью везут в Калугу
Убийцу чемпиона по многоборью везут в Калугу

Сергей ПЕТРОВ
07.05, 18:58
Следственный комитет Калужской области опубликовал официальный комментарий об убийстве Дмитрия Исаева.

- В настоящее время подозреваемый доставляется в Калугу для произведения следственных действий, - говорит и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Калужской области Анжелика Гудзь.

 Следствие будет ходатайствовать о заключении стрелка под стражу.

 Напомним, в спортсмена выстрелили дважды, после чего убийца и его подельник скрылись.

 Подозреваемых задержали в Брянской области.

 Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения.

 

