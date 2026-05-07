Момент убийства Дмитрия Исаева в Калуге попал на камеры наблюдения

«Известия» опубликовали видео с места гибели 35-летнего спортсмена Дмитрия Исаева.

Убийство чемпиона России по функциональному многоборью попало на камеры уличного видеонаблюдения в Калуге.

На кадрах видно, как спортсмен разговаривает у автомобиля с двумя мужчинами. Беседа происходит спокойно, ничто не предвещает трагедии.

Внезапно один из собеседников отходит на несколько шагов, резко разворачивается и стреляет в Исаева. После того как спортсмен падает на землю, нападавший делает ещё один выстрел.

Затем оба мужчины быстро скрываются с места преступления.