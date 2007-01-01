В аэропорту Калуги задержали рейс в Минск
Международный аэропорт «Калуга» 7 мая сообщил об изменении расписания.
Вылет самолёта в Минск задерживается.
Речь идёт о рейсе D2509. Причина - временные ограничения воздушного пространства, которые продолжают действовать.
- Обращаем внимание, что так же будут задержаны остальные рейсы из/в международный аэропорт «Калуга» до снятия ограничений, - говорится в сообщении аэропорта.
Сотрудники аэропорта посоветовали следить за онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.
