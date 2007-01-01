Полицейские Калужской области прошли строевой смотр на набережной

Дмитрий Ивьев
24.04, 07:48
На днях на набережной Яченского водохранилища в Калуге собрались сотрудники регионального УМВД — здесь прошёл традиционный строевой смотр. Проверял личный состав начальник управления, генерал-майор полиции Сергей Никифоров.

Мероприятие прошло по всем правилам: полицейские выстроились в шеренги, а руководство оценило их внешний вид, форму, наличие служебных удостоверений и жетонов.

Также проверили, насколько хорошо сотрудники знают уставные требования и готовы к работе в местах массового скопления людей — на праздниках, концертах, прогулочных зонах.

eyJpdiI6IlgwV2FJUFRUeGlNQVBJcFRadC9oWFE9PSIsInZhbHVlIjoiQTFmeXZqTUlCc1JDRUlwTXRjN0VYeVRGTmJvV1luczVyWlhydms3TGdlOWNxcU42N3ZuL2tMbjk1cmVVcU9yT0dJcUdVSFNYdm1ZbWFWKzJpMnptcVNtdXo2VzFVNWtxNFBlQld4aEx3OG9XckR3RWVzNkV2RUI4aXAremZxcm5SM1RWVS94clo1alRKMlJnWmZWaC9ib1V0dFVtK1BZdUpNTUFJK3NiTWlSU1ZJTDFNbjlKa0szVWp3RzNvejliZ2VZb29nL3dYR3RVRUFaL1hCS1l1MmlWN2IyRzNUMDhUNW85WHpOd2dFWGNVYUUxeG44MDRzVnppNXM3SXlZclJjcE9tWVZacnQyNER3Skk0RWYyV3ZMNXZoamNWb3ZKMkVrNUNQOTR5OXVjNWZXRWFQNUVCdXlxVXFma2ZoVnRGVGZCWXB3VmNmck0xekp6SDZjZzJsWWk1T2pGRUYwTi8vVFU2Y3BPUmcwUXlpQ0ZxNW5LSEwyQ3Z5bUM4bWNocEM5bkhkWDRUMmUvVE01Lzc1V290MjUrbGNPd2JwbTVQNFIyZGJNOXQweTkxY3BhaHNaU1Urcm5UQzNGck4rMyIsIm1hYyI6IjE4MTkwNzNiZTlhNWM1OTJiNGNkYTcyMWQ4YTA1YzQ1YzVjOGQ4NDk4ZGVjMjU4M2ZiNTBkMjFjMDJjODVmYzciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjVWejI4MThiTDFSUVhUYnUrNE1Tenc9PSIsInZhbHVlIjoiM0hUeDlRS1dpWFh0WGM5NW5UNTlmOE5vT2k4NXBYcm1XbDJ3NFpldHRjaXJ4Y0VrZWlzL3pUTlJGMzhQc0NrMnRnQ05PR2ttU2o5ZDN1Ry9CNXBObXhuNUp1cklsVy9JU2haVW5wME9Yam5tS0paVUlZa3NPb0t3QnIrWDg1SDRaM1cvVkhZcHFWRmRuOUJtMWV5aDVrUHdDeFRGQTJIR0JaSHBxV3hhQkhOR0lKckNLQ0UrSkd4NlZZWVNRWTFqMXc4YXBYMGxIVTVwaDlZMnVYRm5QSGZvdFZCY2ppWXNweXR0eENlZEVIWlVubURPZnJoRm90Q0NlTGtpN3I4Z2oxSENqbXFWT0k2SVcxOU5nUXlFNS82MG1oa3F1eHlUMU10MlA1OWU5SjBiMHc3RW1BOTg1TXJJcHozRDZ5SERzRkV5WXlEeHMxTmRLVTNVOXQvMCtqSVJtNlh1R3ZvZlZLaUxQWGgyVWF4TlFLM0hwcm5JdVAwL01OZ3hvTlZMeXZJQ1BlWm5GSGJzbUVqcFVqU0RBcDYrSER3N2diWHdWZWVKSGp5SFVEQTdmVC9mUEZqVFU0a3BnY1NsenRXd0pubXNXb24xdG04dnI0M2ZZVEtJeURDWk91QmxlRzdweEhvd0RSVWVmaHU0WmdqeFpDZk15V1FjY0xSZURGWEdWY0Q1MStwL0hKWGxSVFBsQ1BjL2FURUJPMG14b1lzRVlvSy9tT2lVempHTkdxWHhOU0VLZHJ6ZkNKZlNRQ0pBUXkxeUNiampCNFBKVW9WdGdUaGlUN094SU0wNjZCTWlpQmVsRTFTUitnYnpQR01lOVUrRmoyR3VaQmxXTktVTiIsIm1hYyI6IjExMzFmM2YyNGYzMDFlMGNmZWNjYzAwMTlhYzkxYzkyZWViNjYzNTJlYzc1MTQxZTc4YzllY2FkMWY1NzI3MGYiLCJ0YWciOiIifQ==
