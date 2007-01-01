Полицейские Калужской области прошли строевой смотр на набережной
На днях на набережной Яченского водохранилища в Калуге собрались сотрудники регионального УМВД — здесь прошёл традиционный строевой смотр. Проверял личный состав начальник управления, генерал-майор полиции Сергей Никифоров.
Мероприятие прошло по всем правилам: полицейские выстроились в шеренги, а руководство оценило их внешний вид, форму, наличие служебных удостоверений и жетонов.
Также проверили, насколько хорошо сотрудники знают уставные требования и готовы к работе в местах массового скопления людей — на праздниках, концертах, прогулочных зонах.
