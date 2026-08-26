26 августа в Калуге открылось первое женское училище

Что происходило в Калужской области 26 августа в разные годы.

Фото из архива

Продолжаем рубрику «Этот день в истории» .

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 августа.

1860 – в день коронования Александра II в Калуге состоялось открытие первого общеобразовательного женского училища. С 17 по 20 августа прошли испытания для будущих воспитанниц. По результатам этих испытаний в 1 класс была принята 31 ученица, во 2-й – 10, в 3-ий – 13. В основном это были дети, которые раньше занимались в женском пансионе Ш.Ф.Герц. С 1870 г. училище становится женской гимназией. Попечительницей училища была супруга губернатора Анна Михайловна Арцимович.

1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень.