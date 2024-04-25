Tele2 расширила возможности сети в селе с почетным званием «Рубеж воинской доблести»

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К началу летнего сезона специалисты оператора уделили особое внимание Кирейково Ульяновского района, которое находятся более чем за 100 километров от областного центра.

Почетное звание в честь памяти воинов, отличившихся в сражениях во время Великой Отечественной войны, селу Кирейково было присвоено в 2020 году вместе с еще 17 населенными пунктами Ульяновского района.

Также качественная связь и мобильный интернет появились в Митинке Жиздринского района. Теперь у местных жителей и тех, кто приезжает насладиться природой вдали от городской суеты, будет еще больше возможностей для комфортного отдыха. А дачники смогут легко находить полезные советы по уходу за растениями, делиться опытом и фотографиями своего урожая в социальных сетях и в целом эффективнее проводить время на участках. И, конечно, вечерний просмотр кинофильма будет еще приятнее.

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных в этих населенных пунктах, сотрудники Tele2 установили оборудование на объектах телерадиосети в рамках совместного проекта с РТРС. Он был запущен в 2021 году и ориентирован на подключение социально значимых объектов и малых деревень Калужской области к сети.

Оператор планирует продолжить работы по предоставлению новых возможностей для комфортного общения и отдыха в 2024 году.

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