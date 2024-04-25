Владислав Шапша выступил на расширенной коллегии ФМБА России

Мероприятие прошло в четверг, 25 апреля, в Москве.
- Когда в прошлую субботу был с рабочей поездкой в КБ-8 в Обнинске, вспомнил, как в третьем классе рассек бровь, - рассказал губернатор в своем телеграм-канале. - Тогда приемное отделение мало чем отличалось от сегодняшнего. Сейчас все меняется. ФМБА России выделило порядка 100 миллионов рублей на создание современного модульного приемного отделения. Уже скоро работы начнутся.
Он напомнил, что в КБ-8 идут капремонты в поликлиниках, восстанавливается водолечебница для реабилитации детей, выделены средства на оснащение, в том числе закупку спирального компьютерного томографа, создан сосудистый центр.
За прошлый год в больницу привлечено около 70 специалистов. С приходом нового заведующего ортопедическим отделением удалось решить вопросы с протезированием крупных суставов.
- Проблемные вопросы остаются, - рассказал глава региона. - Рассчитываем, что обновление больницы продолжится. Из самого необходимого – модернизация хирургического и терапевтического корпусов. Обратился с просьбой найти возможность повышения оплаты труда медиков, в том числе младшего персонала. ФМБА вкладывает значительные силы и средства в развитие медицины в наукограде. Благодарен коллективу Агентства и лично его руководителю Веронике Игоревне Скворцовой за внимание к нуждам региона. Задачи у нас общие, работаем одной командой. И конечно, спасибо врачами, медсестрам и всему коллективу КБ-8.
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