Хочу мяса!

erid: 2VfnxvWyMdS

Восполняем дефицит белка после Великого поста с помощью сети магазинов «Ферма».

До праздника Пасхи остается совсем немного времени, и уже стоит задуматься, какое мясное блюдо будет главным на вашем праздничном столе.

К тому же для тех, кто соблюдал все предписания постной диеты, пора решить, как восполнить недостаток столь необходимых организму микроэлементов.

Пост не вечен

Время Великого поста для многих становится серьезным испытанием из-за ограничения в рационе мясных продуктов. И, чем ближе Пасха, тем сильнее соблазн отведать кусок свежеприготовленного, безумно вкусно пахнущего стейка или, на худой конец съесть жареную домашнюю котлетку.

Многие готовятся к выходу из поста заранее. Ходят по магазинам, выбирают, присматриваются к витринам. А зачем? Ведь все, что необходимо, есть в сети магазинов «Ферма». Весь коллектив предприятия вовсю готовится к огромному наплыву покупателей. И, поверьте, в витринах будут выставлены самые качественные и изысканные мясные продукты. Мясо птицы, свинина, говядина, баранина, полуфабрикаты, мимо которых просто невозможно пройти.

От огромного выбора продуктов и полуфабрикатов у многих просто разбегаются глаза. Купить самый вкусный кусочек вам всегда помогут приветливые продавцы «Фермы». Это фирменный стиль сети. Общение с покупателями, понимание, что необходимо человеку, что ему понравится больше всего, стало отличительной чертой магазинов «Ферма».

Это сладкое слово «телятина»

Особое место занимает телятина. В ее вырезке меньше 3 % жира, это истинно постное мясо. Для тех, кому противопоказана жирная пища, телячьи отбивные или котлетки самое то! К тому же в телятине гораздо меньше холестерина, нежели в говядине, но много желатина, незаменимого для суставов. Кстати, телятина помогает работе нервной сис­темы.

Биточки или котлетки из телятины, запеченная рулька, нежнейшие зразы, сочные ростбифы, кусочки мяса, тушенного с картофелем и другими овощами, станут отличным вариантом для праздничного застолья. Впрочем, любая опытная хозяйка и сама сможет приготовить праздничное блюдо из телятины к праздничному столу. А если захочется ­чего-нибудь новенького, то кулинарные рецепты интернета буквально ломятся от самых разных вариантов приготовления телятины.

А ­всего-то нужно дойти до ближайшего магазина сети «Ферма» и сказать улыбающемуся, приветливому продавцу: «Хочу мяса! Желательно телятинки». Никаких сомнений не должно возникать и по поводу качества мяса от «Фермы». В каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах у бабушек и дедушек. В народе такое мясо часто называют «частное», то есть домашнее.

Свежесть мяса — наш принцип

Абсолютно вся продукция «Фермы» проходит строгий многоступенчатый контроль в цехах и самих магазинах. Нормы СанПиН на «Ферме» — неукоснительный ориентир.

Кстати, сеть «Ферма» растет и развивается. И не только в Калуге. На днях в Сухиничах открылся новый рыбный магазин «Ферма». По традиции сети в первые дни для покупателей всегда устраиваются всевозможные акции и беспроигрышные лотереи. Самые разные сорта свежей рыбы можно купить и в калужских магазинах сети.

Еще одна особенность «Фермы» — в магазинах этой сети вы не встретите замороженного продукта. Это принципиальная позиция. Здесь не хранят мясо, не замораживают его по 10 раз. Поэтому оно по-настоящему вкусное и полезное. Обычно по заявке каждого конкретного магазина привозится только свежее мясо и полуфабрикаты. Впрочем, огромные морозильные камеры и так не потребуются. Продукция «Фермы» никогда не залеживается на прилавках.

А уж накануне Пасхи мясо и полуфабрикаты просто нарасхват.

Реклама. ИП Осипов А.В 6+