Хочу мяса!

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Восполняем дефицит белка после Великого поста с помощью сети магазинов «Ферма».
До праздника Пасхи остается совсем немного времени, и уже стоит задуматься, какое мясное блюдо будет главным на вашем праздничном столе.
К тому же для тех, кто соблюдал все предписания постной диеты, пора решить, как восполнить недостаток столь необходимых организму микроэлементов.
Время Великого поста для многих становится серьезным испытанием из-за ограничения в рационе мясных продуктов. И, чем ближе Пасха, тем сильнее соблазн отведать кусок свежеприготовленного, безумно вкусно пахнущего стейка или, на худой конец съесть жареную домашнюю котлетку.
Многие готовятся к выходу из поста заранее. Ходят по магазинам, выбирают, присматриваются к витринам. А зачем? Ведь все, что необходимо, есть в сети магазинов «Ферма». Весь коллектив предприятия вовсю готовится к огромному наплыву покупателей. И, поверьте, в витринах будут выставлены самые качественные и изысканные мясные продукты. Мясо птицы, свинина, говядина, баранина, полуфабрикаты, мимо которых просто невозможно пройти.
От огромного выбора продуктов и полуфабрикатов у многих просто разбегаются глаза. Купить самый вкусный кусочек вам всегда помогут приветливые продавцы «Фермы». Это фирменный стиль сети. Общение с покупателями, понимание, что необходимо человеку, что ему понравится больше всего, стало отличительной чертой магазинов «Ферма».
Особое место занимает телятина. В ее вырезке меньше 3 % жира, это истинно постное мясо. Для тех, кому противопоказана жирная пища, телячьи отбивные или котлетки самое то! К тому же в телятине гораздо меньше холестерина, нежели в говядине, но много желатина, незаменимого для суставов. Кстати, телятина помогает работе нервной системы.
Биточки или котлетки из телятины, запеченная рулька, нежнейшие зразы, сочные ростбифы, кусочки мяса, тушенного с картофелем и другими овощами, станут отличным вариантом для праздничного застолья. Впрочем, любая опытная хозяйка и сама сможет приготовить праздничное блюдо из телятины к праздничному столу. А если захочется чего-нибудь новенького, то кулинарные рецепты интернета буквально ломятся от самых разных вариантов приготовления телятины.
А всего-то нужно дойти до ближайшего магазина сети «Ферма» и сказать улыбающемуся, приветливому продавцу: «Хочу мяса! Желательно телятинки». Никаких сомнений не должно возникать и по поводу качества мяса от «Фермы». В каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах у бабушек и дедушек. В народе такое мясо часто называют «частное», то есть домашнее.
Абсолютно вся продукция «Фермы» проходит строгий многоступенчатый контроль в цехах и самих магазинах. Нормы СанПиН на «Ферме» — неукоснительный ориентир.
Кстати, сеть «Ферма» растет и развивается. И не только в Калуге. На днях в Сухиничах открылся новый рыбный магазин «Ферма». По традиции сети в первые дни для покупателей всегда устраиваются всевозможные акции и беспроигрышные лотереи. Самые разные сорта свежей рыбы можно купить и в калужских магазинах сети.
Еще одна особенность «Фермы» — в магазинах этой сети вы не встретите замороженного продукта. Это принципиальная позиция. Здесь не хранят мясо, не замораживают его по 10 раз. Поэтому оно по-настоящему вкусное и полезное. Обычно по заявке каждого конкретного магазина привозится только свежее мясо и полуфабрикаты. Впрочем, огромные морозильные камеры и так не потребуются. Продукция «Фермы» никогда не залеживается на прилавках.
А уж накануне Пасхи мясо и полуфабрикаты просто нарасхват.
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