Пасха по-козельски

erid: 2VfnxvbQyzY

Пасха — древнейший христианский праздник. Для верующего человека Пасха — самый главный день года, «праздник праздников, торжество из торжеств».

Делимся с вами простым и очень вкусным рецептом лимонно-­шоколадной творожной пасхи. В ней нет яиц, творог не нужно протирать через сито. Готовится на раз-два-три! Получится у каждого, с Козельскими продуктами творить легко! По желанию в пасху можно добавить изюм, цукаты, орехи или размоченный мак. Для усиления цвета можно добавить немного куркумы и кэроба или пищевых красителей.

Понадобится:

3 упаковки козельского творога 5% (600 г)

100 г козельского сливочного масла

50–60 г сахарной пудры

1 упаковка козельского творожного лимонного крема

1 упаковка козельского творожного крема с какао

50 г белого шоколада

миндальные хлопья для подачи

пасочница

марля

Способ приготовления

Масло достать из холодильника, чтобы согрелось до комнатной температуры и стало мягким. С помощью миксера или погружного блендера взбить творог с мягким маслом и сахарной пудрой до однородной массы.

Разделить творож­ную массу на 2 части. В одну часть вмешать лимонный крем, в другую — шоколадный, при желании добавив пищевые красители.

Пасочницу выстелить влажной марлей так, чтобы края свисали. Выложить слоями обе творожные массы (можно сделать два слоя, можно чередовать или выложить поочередно несколькими слоями, «зеброй»). Накрыть свисающими краями, поставить в неглубокую тарелку с бортиками, положить небольшой груз. Оставить в холодильнике на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка, а масса уплотнилась.

Перед подачей аккуратно извлечь пасху из формы, перевернув на блюдо. Растопить белый шоколад, полить верх пасхи, посыпать миндалем.

Реклама. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ОПТИНА».