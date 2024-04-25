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Пасха по-козельски

Опубликовано: 25.04.2024 15:17 0 298
Пасха по-козельски

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Пасха — древнейший христианский праздник. Для верующего человека Пасха — самый главный день года, «праздник праздников, торжество из торжеств».

Делимся с вами простым и очень вкусным рецептом лимонно-­шоколадной творожной пасхи. В ней нет яиц, творог не нужно протирать через сито. Готовится на раз-два-три! Получится у каждого, с Козельскими продуктами творить легко! По желанию в пасху можно добавить изюм, цукаты, орехи или размоченный мак. Для усиления цвета можно добавить немного куркумы и кэроба или пищевых красителей.

Понадобится:

  • 3 упаковки козельского творога 5% (600 г)
  • 100 г козельского сливочного масла
  • 50–60 г сахарной пудры
  • 1 упаковка козельского творожного лимонного крема
  • 1 упаковка козельского творожного крема с какао
  • 50 г белого шоколада
  • миндальные хлопья для подачи
  • пасочница
  • марля

Способ приготовления

  • Масло достать из холодильника, чтобы согрелось до комнатной температуры и стало мягким. С помощью миксера или погружного блендера взбить творог с мягким маслом и сахарной пудрой до однородной массы.
  • Разделить творож­ную массу на 2 части. В одну часть вмешать лимонный крем, в другую — шоколадный, при желании добавив пищевые красители.
  • Пасочницу выстелить влажной марлей так, чтобы края свисали. Выложить слоями обе творожные массы (можно сделать два слоя, можно чередовать или выложить поочередно несколькими слоями, «зеброй»). Накрыть свисающими краями, поставить в неглубокую тарелку с бортиками, положить небольшой груз. Оставить в холодильнике на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка, а масса уплотнилась.
  • Перед подачей аккуратно извлечь пасху из формы, перевернув на блюдо. Растопить белый шоколад, полить верх пасхи, посыпать миндалем.

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Опубликовано: 25.04.2024 15:17 0 298
Тэги: реkлама
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