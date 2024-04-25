Самые популярные имена девочек назвали в Калужской области

Статистику в четверг, 25 апреля, опубликовал региональный загс. Именно в этот день в России отмечается День дочери.

Чаще всего в нынешнем году калужане называли своих новорожденных дочерей Аннами. Второе место у Василисы, третье - у Софии. В пятерке самых популярных также Варвара и Алиса.

- Этот неофициальный праздник - прекрасный повод напомнить своим дочерям о том, как много они значат в жизни родителей, проявить любовь и заботу, - прокомментировали в загсе. - В этом году в Калужской области девочки составили 48% от общего числа родившихся.