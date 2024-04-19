В Калуге установили памятник городскому голове

Бронзовую скульптуру на улице Подвойского откроют в понедельник, 22 апреля, в 14:30, сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Это памятник Ивану Ципулину, который был городским головой с 1885 по 1901 годы. По его инициативе в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, были построены водопровод и городская библиотека.

- Монтаж сделан. Осталось до открытия провести работы по патинированию скульптуры и финальной защите бронзовой поверхности, - пояснил Комов.

Скульптуру изготовили Андрей Мартьянов и Рустам Игамбердиев.