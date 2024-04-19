«Субботника будто и не было»: жители 906 базы в Калуге недовольны уборкой и вывозом мусора

В редакцию обратилась читательница с просьбой обратить внимание на проблему с мусором на 906 базе.



- В субботу, 13 апреля, был проведен субботник, в том числе на мусорке, вечером приехала машина убирать контейнеры. После себя оставили беспорядок, часть мусора выборочно увезли, - пожаловалась женщина, - Субботника будто и не было.



Мы обратились в горуправу. Там нам пообещали направить информацию в управление по работе с населением.





Софья Фирсова, фото читателя Опубликовано: 19.04.2024 14:33 238