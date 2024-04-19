Школьным лесничествам Калужской области передали инвентарь для практических занятий

Региональное минприроды закупило оборудование в рамках программы «Развитие лесного хозяйства в Калужской области». Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Его уже получили 13 школьных лесничеств из Малоярославца, Кирова, Мещовского, Думиничского, Дзержинского, Куйбышевского, Боровского и Хвастовичского районов.

По просьбе юных лесоводов закупили инструменты для определения объема насаждений и прироста, специальные лопаты, ведра, грабли и ранцевые огнетушители.

Одним из приоритетных направлений в работе лесничеств является изучение противопожарной безопасности. Дети активно принимают участие в информационной кампании Рослесхоза «Останови огонь».