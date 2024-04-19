Геннадий Новосельцев призвал депутатов организовать субботники и продолжить контроль качества капремонта школ

18 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области. Выступая от фракции «Единая Россия», председатель парламента Геннадий Новосельцев, обратился к депутатам с просьбой организовать субботники в своих избирательных округах.
- Весна – традиционное время проведения субботников. Прошу всех депутатов у себя на местах возглавить эту работу. Думаю, что к майским праздникам мы должны навести порядок в наших городах и селах, - подчеркнул он.
Еще один вопрос касается работы депутатов в течение всего предстоящего строительного сезона. Речь о контроле качества капитального ремонта школ по программе «Модернизация школьных систем образования».
- За 2 года по федеральной программе, инициатором которой выступил Андрей Анатольевич Турчак - секретарь Генерального совета Партии "Единая России", в Калужской области отремонтировано 29 школьных зданий. В нынешнем году начнется ремонт 11 учебных заведений. 6 из них будут обновлены в текущем году. Ещё в 5 ремонт займёт 2 года, то есть будет переходящий. Прошу коллег контролировать качество работ и соблюдение сроков, - сказал Геннадий Новосельцев.
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