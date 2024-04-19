Депутаты фракции «Единая Россия» передали на фронт автомобиль марки УАЗ

18 апреля на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области спикер парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Новосельцев подчеркнул:

- Помощь фронту - по-прежнему ключевое направление работы нашей фракции. Не буду обозначать весь перечень технических средств и гуманитарных грузов, которые мы направили на передовую. Такая работа ведется постоянно. Сегодня передали очередную машину. Будем помогать и дальше.

Перед заседанием сессии депутаты-единороссы Елена Алешина, Ирина Яшанина, Карп Диденко, Михаил Дмитриков, Владимир Мазуров и Юрий Соловьев встретились с участниками специальной военной операции, мобилизованными из Калужской области.

Бойцы служат в эвакуационной бригаде 5-ого батальона на донецком направлении. Для решения поставленных задач военнослужащим передали полноприводный автомобиль марки УАЗ и необходимые лекарства. Все это приобретено на средства, которые члены фракции собирают ежемесячно.

Защитники поблагодарили народных избранников.

Кроме того, на заседании сессии Геннадий Новосельцев вручил грамоты командования войсковой части, расположенной в городе Шебекино Белгородской области, генеральному директору ООО «Каскад-Энергосбыт» Сергею Погосову и всему коллективу организации. Таким образом военнослужащие отблагодарили организацию за гуманитарную помощь и поставку дронов.