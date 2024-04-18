Для калужан проведут вебинар о том, как не стать жертвой мошенников

Он пройдет 18 апреля в рамках проекта «Перезвони сам»: «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства», рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.

Онлайн-трансляция начнется в 11:00 в социальной сети «ВКонтакте».

Эксперты расскажут, как проверить надежность финансовой организации-кредитора, какие сведения должен содержать договор займа. Калужанам дадут рекомендации, как защитить свою недвижимость при оформлении документов. Будут приводиться реальные примеры.

Онлайн-проект «Перезвони сам» запущен в 2022 году правительством Москвы.