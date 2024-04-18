Сотрудники — наш приоритет

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«Вкусно — и точка» — одна из самых известных и крупных сетей быстрого питания в России. Люди ценят это место за вкус, быстрое обслуживание и доступные цены.

В Калуге четыре предприятия «Вкусно — ​и точка», в которых работают более 150 человек. Ежедневно компания ставит перед собой задачи, которые в первую очередь помогают предоставить качественное обслуживание гостям.

Мы побеседовали с директором предприятия Полиной Макаровой о преимуществах работы во «Вкусно — ​и точка».

Надёжность, поддержка и развитие

— Что отличает вас от конкурентов?

— Компания является лидером индустрии, ежедневно приходят 2 миллиона гостей. Каждый день мы готовим для них легендарные продукты из натуральных ингредиентов. Разнообразное меню, удобная экологичная упаковка, приятная атмосфера, быстрое обслуживание и доступные цены — ​это далеко не полный список причин, по которым россияне выбирают «Вкусно — ​и точка».

Наше EVP, ценностное предложение работодателя, состоит из трёх точек: точки надёжности, точки поддержки и точки развития. Это значит, что мы гарантируем сотрудникам уверенность в надёжности компании, дружелюбный коллектив, где каждый поможет и поддержит, а также предоставляем каждому сотруднику возможности для развития.

— Расскажите, в каких специалистах вы больше всего нуждаетесь, на чём вы делаете акцент при приёме на работу.

— Карьера у нас начинается с роли работника предприятия. При приёме на работу мы оцениваем мотивацию человека, готовность работать в команде и брать на себя ответственность, способность быстро выполнять свою работу.

Обучение и карьерный рост

— Расскажите о возможностях карьерного роста в вашей компании. Может быть, есть история успеха конкретного сотрудника?

— 100 % директоров предприятий начинали свой путь рядовыми работниками, совмещая работу и учёбу. Четыре вице-­президента из семи пришли к своей должности точно так же. От работника до инструктора можно дорасти за полгода, а до ассистента директора за год.

Примером является история нашего сотрудника Матвея. Он пришёл в компанию в мае 2021 года. Тогда ему ещё не было 18 лет. После наступления совершеннолетия Матвея сразу повысили до инструктора по обучению. Сейчас он руководитель департамента.

— Есть ли период обучения? Как он проходит?

— В первый рабочий день сотрудника встречает инструктор, который проводит экскурсию по предприятию и знакомит с нашими ценностями. Далее идёт непрерывное обучение, в среднем, оно длится 4–5 дней. После каждого обучения менеджер проверяет, насколько сотрудник понял принцип работы. Если он не до конца разобрался как правильно работать на позиции, ему предоставляется ещё один день обучения.

Мы понимаем, что попасть в новый коллектив для любого человека ​стресс. Поэтому за каждым новичком закрепляется наставник по адаптации, это такой же сотрудник, который работает с нами уже давно. Он станет другом и товарищем для новичка, поможет легко влиться в коллектив.

Сделать работу комфортнее

— Главные принципы работы в вашей команде?

— Взаимовыручка и поддержка. В компании всегда открыты двери руководства, не нужно ждать приёмных часов или специального человека, чтобы обсудить какой-либо вопрос.

— Самое дорогое в бизнесе — ​люди. Расскажите, что, по вашему мнению, должен предоставлять хороший работодатель своим сотрудникам, что предоставляете вы и может, есть какие-­то планы на будущее в этом направлении?

— Сотрудники — ​наш приоритет. Мы отслеживаем уровень вовлечённости, проводим регулярные опросы мнений и стараемся принять во внимание комментарии сотрудников, чтобы работа у нас была ещё комфортнее. Мы регулярно проводим активности: соревнования, конкурсы, волонтёрские инициативы, семейные дни, а также награждаем наших лучших сотрудников и сотрудников с длительным стажем.

— Расскажите о командировках, практиках и рабочих поездках.

— У нас есть специальная программа «Работай и путешествуй». Она даёт возможность поменять своё место жительства, не меняя места работы. Также в наших предприятиях имеется возможность проходить производственную практику по определённым специальностям.

— Расскажите про систему поощрений, премий.

— В нашей компании есть целый отдел, который модернизирует старые программы и реализует новые. Актуализация системы поощрения позволяет сохранять и повышать мотивацию наших работников. За хорошую работу каждый сотрудник достоин вознаграждения, поэтому ежемесячно тысячи людей получают различные виды премий.

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