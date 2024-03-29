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Калужанам, которые два дня сидят без отопления, предложили оплатить ремонт труб

Софья Фирсова, фото читателя
Опубликовано: 29.03.2024 17:01 0 351
Калужанам, которые два дня сидят без отопления, предложили оплатить ремонт труб

В четверг, 28 марта, в редакцию написала читательница с жалобой на УК «Березка». 

-Сегодня произошел прорыв трубы отопления в доме 42 А по улице Карла Либкнехта. Приезжали представители УК «Берёзка», - отметила калужанка. – Они сказали, что если на счете дома есть деньги, тогда будем ремонтировать трубу отопления, если нет, то в будущий счет дома в квитанции. Правомерно ли их действие? Дом оставили без отопления до завтра. У нас было также в прошлом году, но предыдущая УК нам никаких счетов не выставляла никогда.

Женщина рассказала, что сотрудники УК выскрыли пол, но работы проводить не стали. 

- Сослались на занятость на другом участке, - возмутилась она.

Мы обратились в госжилинпекцию. В пятницу, 29 марта нам ответили.

- По сведениям УК, ранее произошла аварийная ситуация на системе отопления, поэтому произвели аварийную остановку. Сегодня в течение дня планируют провести работы, заменить участок трубопровода длиной 6 метров, после чего восстановят подачу отопления, - ответили в ГЖИ. - Все работы текущего характера проводят по решению общего собрания собственника. Пожалуйста, организуйте общее собрание собственников примите решение о проведении ремонтных работ трубопровода, выберите источник финансирования, оформите протоколом, после чего передайте протокол с решениями в УК.

Также мы позвонили в УК. «Вежливый» мужчина, который взял трубку, не представился, но поспешил сообщить, что ситуация уже налаживается и трубу чинят.

Мы будем следить за ситуацией. В обед жители сообщали нам, что никаких работ не ведется и они замерзли. 

Софья Фирсова, фото читателя
Опубликовано: 29.03.2024 17:01 0 351
Тэги: общество
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