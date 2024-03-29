Калужанам, которые два дня сидят без отопления, предложили оплатить ремонт труб

В четверг, 28 марта, в редакцию написала читательница с жалобой на УК «Березка».
-Сегодня произошел прорыв трубы отопления в доме 42 А по улице Карла Либкнехта. Приезжали представители УК «Берёзка», - отметила калужанка. – Они сказали, что если на счете дома есть деньги, тогда будем ремонтировать трубу отопления, если нет, то в будущий счет дома в квитанции. Правомерно ли их действие? Дом оставили без отопления до завтра. У нас было также в прошлом году, но предыдущая УК нам никаких счетов не выставляла никогда.
Женщина рассказала, что сотрудники УК выскрыли пол, но работы проводить не стали.
- Сослались на занятость на другом участке, - возмутилась она.
Мы обратились в госжилинпекцию. В пятницу, 29 марта нам ответили.
- По сведениям УК, ранее произошла аварийная ситуация на системе отопления, поэтому произвели аварийную остановку. Сегодня в течение дня планируют провести работы, заменить участок трубопровода длиной 6 метров, после чего восстановят подачу отопления, - ответили в ГЖИ. - Все работы текущего характера проводят по решению общего собрания собственника. Пожалуйста, организуйте общее собрание собственников примите решение о проведении ремонтных работ трубопровода, выберите источник финансирования, оформите протоколом, после чего передайте протокол с решениями в УК.
Также мы позвонили в УК. «Вежливый» мужчина, который взял трубку, не представился, но поспешил сообщить, что ситуация уже налаживается и трубу чинят.
Мы будем следить за ситуацией. В обед жители сообщали нам, что никаких работ не ведется и они замерзли.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.