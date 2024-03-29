«Грязь, мусор и болото»: калужане пожаловались на уборку территории около 906 базы

В редакцию обратилась читательница. Он рассказала, что в Калуге около 906 базы невозможно подойти к мусорным контейнерам.

- Грязь, мусор и болото. Написали обращение через приложение «Решаем вместе» 16 марта, - рассказала женщина. - До сих пор ситуация не решена. Стало только больше мусора.

Мы обратились в горуправу. Чиновники ответили, что данный вопрос необходимо задавать региональному экологическому оператору.

Ранее поступало несколько жалоб по такому же адресу. Вот, что на этот счет думает КРЭО.

- Вывоз ТКО осуществляется регулярно (ежедневно) без сбоев. При этом содержание площадок (уборка территории внутри и наружи), подбор стоящих на земле пакетов, очистка от снега и пр. не входит в обязанности регионального оператора, поскольку нормами в сфере благоустройства возложены на органы местного самоуправления.