В случае подтопления в деревне Груздово организуют лодочную переправу

Сейчас уровень воды в Яченке упал. Жители деревни Груздово Мосальского района могут свободно ходить по мосту. Об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов в пятницу, 29 марта.



В ближайшие дни погода в регионе будет напоминать майскую, столбик термометра поднимется до +21. Из-за этого в регионе могут произойти подтопления.

Жителям деревни Груздово пообещали сделать лодочную переправу. В других пригородах Калуги при затоплении мостов организуют альтернативные пути подъезда к домам.