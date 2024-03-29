ВТБ удвоил число городов курьерской доставки

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ВТБ активно расширяет географию розничного выездного сервиса – за первый квартал 2024 г. количество городов, где клиенты смогут воспользоваться услугами курьеров, выросло более чем в 2 раза – со 149 до 355. К концу года банк увеличит их число до 3,5 тыс. населенных пунктов.
С начала года ВТБ существенно расширил выездной сервис - теперь вызвать курьера могут жители Московской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.
Сервис курьерской доставки работает в банке с 2022 года и достаточно популярен среди клиентов. Ежедневно в банк поступает до 80 тысяч заявок. Сегодня выездное обслуживание практически не отличается от посещения банковского офиса, оно также безопасно и защищает информацию клиентов. Клиенты ВТБ могут заказать кредитные, дебетовые и зарплатные карты, а также платежные стикеры. На встрече выездные менеджеры помогут оформить кредитные или сберегательные продукты банка, настроить цифровые сервисы и проконсультировать по всем вопросам обслуживания. Для вызова курьера достаточно оформить заявку на сайте банка, в ВТБ Онлайн или в контакт-центре. Услуга предоставляется бесплатно.
«Повышение доступности финансовых продуктов и услуг – одна из ключевых целей стратегии ВТБ на 2024 – 2026 годы. Помимо расширения офисной сети, мы активно развиваем каналы, где клиентам удобно взаимодействовать с банком - в «цифре», по телефону или с курьером. В крупных городах, где высокий ритм жизни, во многих случаях гораздо проще выездному менеджеру доехать до клиента в кафе, на работу или в парк и оказать услуги, как в офисе. Поэтому мы активно расширяем не только число курьеров, но и территорию их работы. К концу года выездные сотрудники смогут обслуживать более 3,5 тыс. городов с населением более 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет – 23 тыс. населенных пунктов с численностью от 1000 человек», – отметил Василий Палаткин, старший вице-президент ВТБ, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания.
В рамках новой стратегии ВТБ к концу 2026 года услугами выездных менеджеров смогут воспользоваться 92% россиян в 23 тыс. городах и поселках. Для 80% пользователей курьерская доставка заказанных продуктов и сервисов будет доступна за 24 часа.
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