«Сообразил плот и переплыл лужу»: В Людиново на детской площадке образовалось маленькое море

В сообществе «Подслушано Людиново» выложили видео, на котором запечатлены игры детей на детской площадке между Урицкого, 28 и Гогиберидзе, 35.

Находчивый мальчик переплывает огромную лужу на самодельном плоту.

Мнение местных разделилось на два лагеря. Кто-то считает, что именно таким должно быть настоящее детство и ностальгирует по прошлому.

Вот что пишут некоторые жители:

«Ну вот, человек не жалуется! Сообразил плот и переплыл лужу.»

«Я бы хотел, чтобы мой ребенок так же играл!»

«Мы тоже так в детстве играли. Я думаю, что детям нравится. Прикольно.»

Но некоторых людиновцев эти игры совсем не умиляют. Люди боятся за безопасность детей, так как там находится электроподстанция. Как далеко вода от электричества – неизвестно.

Вот, что еще говорят местные:

«Каждый год (я здесь живу уже 9 лет) пишем в администрацию. Бесполезно.»

«Печально смотреть на эту площадку. Детям негде резвиться, бегать, играть. Теперь весь микрорайон в сквере Гогиберидзе, где все друг на друге, от мала до велика. Очень печально, что никто не слышит людей, тем более проблема не первый год. Неужели это так сложно.»

«Никогда еще бездеятельность администрации не вызывала столько положительных эмоций»