Как грамотно организовать хранение в спальне: 5 способов

Спальня – это место, где мы проводим треть своей жизни: отдыхаем, расслабляемся и восстанавливаем силы.

Поэтому очень важно организовать пространство этой комнаты таким образом, чтобы хранение вещей было удобным и не нарушало атмосферу уюта и спокойствия.

В статье эксперты сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff поделились секретами и рекомендациями, как сделать хранение вещей в спальне более компактным и незаметным.

Шкаф – основа всего

Если у вас небольшая спальня, то основным местом хранения будет шкаф, поэтому подойти к его выбору стоит серьезно. Сегодня вам необязательно покупать готовый шкаф в магазине, его можно самостоятельно собрать в онлайн-конфигураторе, исходя из ваших потребностей. Вы можете определиться с количеством полок, ящиков, выбрать механизм открывания дверей, а также его высоту и ширину. Также вы можете выбрать материал и цвет фасадов, которые подходят для вашего интерьера и соответствует вашим предпочтениям и вкусам.

Шкаф «Оскар», Hoff

Кровать – находка для хранения

Кровать с ящиком для белья – отличное решение для хранения вещей в спальне. Но важно помнить, что обычно подобные конструкции не предназначены для тяжелых предметов, поэтому лучше всего они подойдут для пледов, постельного белья, зимней и сезонной одежды. Если вы уже приобрели кровать без ящика для хранения, по спальным местом можно расположить специальные кофры и сложить вещи в них. Не забудьте докупить крышки для защиты от пыли.

Кровать с подъемным механизмом и ящиком для хранения «Вена», Hoff

Кофр Mitte, Hoff

Комод – вместо тумбы

Если у вас в спальне мало места, то вместо прикроватной тумбы можно использовать комод. Так вы сразу организуете хранение вещей и сможете поставить на него необходимые для использования перед сном предметы. Выбирайте модели небольшой глубины – 40–50 см. В маленькой спальне хорошо будет смотреться высокий комод, поскольку он занимает меньше места, но при этом более вместительный. Для спальни лучше всего подойдут модели нейтрального цвета со спокойной фактурой. Важно, чтобы активные принты и яркие оттенки не не перетягивали на себя все внимание и не отвлекали вас от отдыха.

Комод Scandica Хортен, Hoff

Банкетка – это не только предмет роскоши

Дизайнерский прием, использующийся в дорогих отелях, прекрасно сработает и в квартире. Банкетка в спальне может стать отличным местом для хранения вещей. Ее часто используют как дополнительную емкость для постельного белья, одежды, аксессуаров и других предметов. Внутри банкетки обычно есть ящики или полки, которые позволяют организовать хранение вещей и поддерживать порядок в спальне. Кроме того, она может использоваться как место для сидения, что делает ее еще более функциональной. Выбирая банкетку для спальни, обратите внимание на ее размеры и стиль, чтобы она гармонично вписалась в интерьер.

Банкетка с ящиком для хранения Cube, Hoff

Рейл всегда спасет

Если вам все же не хватает места для хранения одежды в шкафу, то отличным дополнительным вариантом будет напольная вешалка. Рейл позволяет удобно и эстетично хранить домашнюю одежду и трикотаж. А если подобрать чехлы в одном стиле, то можно разместить даже верхнюю одежду и костюмы. Напольные модели рейлов обычно бывают мобильными, и их можно перемещать по комнате. Если же открытая вешалка будет стоять на одном месте постоянно, то можно дополнить ее полкой для хранения и расставить на ней декоративные коробочки с мелочами.

Напольная вешалка Titan, Hoff