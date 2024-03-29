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В Калуге подорожала свекла, а водка дешевле чем у соседей

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.03.2024 10:24 4 540
В Калуге подорожала свекла, а водка дешевле чем у соседей

В пятницу, 29 марта, управление потребительского рынка минконкурентной политики Калужской области опубликовало данные традиционного мониторинга цен.

Как сообщает ведомство, дефицита товаров за неделю не наблюдается. При этом свежие огурцы подешевели на 2,28%, творог на 0,51%, сыры сычужные на 0,39% и яйца – на 0,3%

Вместе с тем поднялась цена на свеклу – плюс 2,55%, помидоры подорожали на 1,58%, гречка на 1,42%, морковка на 1,03% и яблоки на 0,76%

Сравнительный анализ показал, что среди товаров, цены на которые у нас дешевле, чем в соседних регионах, числятся:

  • куры охлажденные и мороженые
  • смеси сухие молочные для детского питания
  • консервы овощные для детского питания
  • масло подсолнечное
  • молоко цельное питьевое стерилизованное 2,5-3,3% жирности
  • яйца куриные
  • сахар-песок
  • соль поваренная
  • гречка
  • бананы
  • водка.

Также за период  с 20 по 27 марта оптовые цены на бензин увеличились на 2,06%, на дизельное топливо — на 1,90%, а вот розничные цены остались прежними.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 29.03.2024 10:24 4 540
Тэги: цены
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