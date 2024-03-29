В Калуге подорожала свекла, а водка дешевле чем у соседей

В пятницу, 29 марта, управление потребительского рынка минконкурентной политики Калужской области опубликовало данные традиционного мониторинга цен.

Как сообщает ведомство, дефицита товаров за неделю не наблюдается. При этом свежие огурцы подешевели на 2,28%, творог на 0,51%, сыры сычужные на 0,39% и яйца – на 0,3%

Вместе с тем поднялась цена на свеклу – плюс 2,55%, помидоры подорожали на 1,58%, гречка на 1,42%, морковка на 1,03% и яблоки на 0,76%

Сравнительный анализ показал, что среди товаров, цены на которые у нас дешевле, чем в соседних регионах, числятся:

куры охлажденные и мороженые

смеси сухие молочные для детского питания

консервы овощные для детского питания

масло подсолнечное

молоко цельное питьевое стерилизованное 2,5-3,3% жирности

яйца куриные

сахар-песок

соль поваренная

гречка

бананы

водка.

Также за период с 20 по 27 марта оптовые цены на бензин увеличились на 2,06%, на дизельное топливо — на 1,90%, а вот розничные цены остались прежними.