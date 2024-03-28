В Калужской области заметили подснежники

Автор первого фото увидел цветы в одном из дворов Калуги.

- Цветочки у подъезда распустились. Значит все - зиме трындец! - написал он.

Также вестников весны заметил фотограф Алексей Ребров в Жуковском районе.

А вы уже видели первоцветы? Присылайте фото в комментарии!





