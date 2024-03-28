В гнездо с онлайн-камерой в Калуге вернулся аист

В пригороде Калуги вновь заработала камера. С помощью нее можно наблюдать за жизнью аистов.

В среду, 27 марта, в нее вернулся первый аист.

- Ждет подругу в новом гнезде, - написал любитель птиц Дмитрий Покревский.