В Калужской области количество зубров возросло до 548 особей

Учет краснокнижных зубров за 2024 год провели в заповеднике «Калужские засеки».

Сотрудники насчитали 548 особей. В 2021 году этот показатель был равен 303 особям, а в 2023 насчитали свыше 400.

- Зубры «Калужских засек» принадлежат к так называемой Среднерусской популяции, занимающей территорию заповедника и приграничных национальных парков «Орловское полесье» и «Угра», а также граничащие с ними территории Тульской и Брянской областей. Среднерусская популяция самая крупная в мире – в этом году она достигла численности более 1300 особей, - рассказал старший научный сотрудник заповедника Антонио Эрнандес Бланко.