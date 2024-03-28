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В Калужской области количество зубров возросло до 548 особей

Софья Фирсова, Фото: Виталий Горшков
Опубликовано: 28.03.2024 16:01 0 174
В Калужской области количество зубров возросло до 548 особей

Учет краснокнижных зубров за 2024 год провели в заповеднике «Калужские засеки». 

Сотрудники насчитали 548 особей. В 2021 году этот показатель был равен 303 особям, а в 2023 насчитали свыше 400.

- Зубры «Калужских засек» принадлежат к так называемой Среднерусской популяции, занимающей территорию заповедника и приграничных национальных парков «Орловское полесье» и «Угра», а также граничащие с ними территории Тульской и Брянской областей. Среднерусская популяция самая крупная в мире – в этом году она достигла численности более 1300 особей, - рассказал старший научный сотрудник заповедника Антонио Эрнандес Бланко.

 

Софья Фирсова, Фото: Виталий Горшков
Опубликовано: 28.03.2024 16:01 0 174
Тэги: общество
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