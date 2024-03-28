Калуга открыла авиасообщение с Екатеринбургом и Казанью

Из Калуги с 1 мая можно будет полететь в Екатеринбург или в Казань. Об этом проинформировали в региональном минтрансе.

Полеты будут осуществляться по понедельникам и средам по маршруту Казань-Калуга-Екатеринбург.

Время отправлений в понедельник:

Прибытие из Казани в Калугу в 12:10

Отправление из Калуги в Екатеринбург в 13:10

Прибытие из Екатеринбурга в Калугу в 19:45

Отправление из Калуги в Казань в 20:45

Время отправлений в среду:

Прибытие из Казани в Калугу в 11:00

Отправление из Калуги в Екатеринбург в 12:00

Прибытие из Екатеринбурга в Калугу в 18:30

Отправление из Калуги в Казань в 19:30