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ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Опубликовано: 27.03.2024 17:18 0 497
ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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В связи с запуском новых производственных линий компания приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности: 

  • работа на линиях по производству автомобильного стекла;
  • выполнение производственного плана;
  • обеспечение качества выпускаемой продукции;
  • грамотная работа на производственном оборудовании;
  • поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

  • ответственность, исполнительность, аккуратность, желание работать и зарабатывать;
  • готовность к сменному графику работы;
  • опыт работы на производстве является преимуществом.

Условия: 

  • оформление полностью по ТК РФ;
  • стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);
  • сменный график работы (включая ночные смены);
  • полное обеспечение СИЗ;
  • доставка по городу корпоративным транспортом;
  • компенсация питания (250 р. в смену);
  • на территории завода находится своя столовая;
  • при необходимости предоставление жилья в заводском общежитии (в том числе семейным);
  • подарки на праздники (работникам и их детям).

ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ: 

  • УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ
  • КЛАДОВЩИК
  • ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С
  • ЭЛЕКТРИКИ
  • ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.


Тел.: 8(4842) 90-96-13.
https://vk.com/public54079378
Заполнить анкету и пройти собеседование вы можете по адресу: 
г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

Реклама. ООО «Фуяо Стекло Рус».

Опубликовано: 27.03.2024 17:18 0 497
Тэги: работодатель года
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