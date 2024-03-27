ООО «Фуяо Стекло Рус» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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В связи с запуском новых производственных линий компания приглашает на работу ОПЕРАТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО

Обязанности:

работа на линиях по производству автомобильного стекла;

выполнение производственного плана;

обеспечение качества выпускаемой продукции;

грамотная работа на производственном оборудовании;

поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

ответственность, исполнительность, аккуратность, желание работать и зарабатывать;

готовность к сменному графику работы;

опыт работы на производстве является преимуществом.

Условия:

оформление полностью по ТК РФ;

стабильная заработная плата (часовая ставка + премии);

сменный график работы (включая ночные смены);

полное обеспечение СИЗ;

доставка по городу корпоративным транспортом;

компенсация питания (250 р. в смену);

на территории завода находится своя столовая;

при необходимости предоставление жилья в заводском общежитии (в том числе семейным);

подарки на праздники (работникам и их детям).

ТАКЖЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ

КЛАДОВЩИК

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА КАТЕГОРИИ В, С

ЭЛЕКТРИКИ

ТЕХНИКИ И МЕХАНИКИ ПО РЕМОНТУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

За подробностями по условиям работы обращаться в отдел персонала.



Тел.: 8(4842) 90-96-13.

https://vk.com/public54079378

Заполнить анкету и пройти собеседование вы можете по адресу:

г. Калуга, 1-ый Автомобильный проезд, д. 6.

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