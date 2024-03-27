В Людиново начало подтапливать участки

Об этом в среду, 27 марта, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В городе разливается река Болва.

- Потенциально опасные объекты и социально значимые объекты в зону подтопления не попадают, - прокомментировали спасатели. - Проведение эвакуационных мероприятий не требуется. Проезд транспорта не затруднен.