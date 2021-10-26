В Калуге отключат электричество на четырех улицах 27 октября

В среду, 27 октября, в Калуге отключат электричество в жилых домах на четырех улицах. Это связано с работами по расчистке трассы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 27 октября 2021 года с 8:30 до 16:00:

ул. Баррикад, 135а, 137, 137а, 139, 144, 151, 151а, 157, 165, 171, 172б, 175, 175а, 177,

ул. Пролетарская, 161, 163, 165, 201, 203,

ул. Горького, 1 кор.1,

ул. Чижевского 25, 27.

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