В Калуге на четырех улицах отключат электричество 26 октября

Во вторник, 26 октября, в Калуге не будет электричества в жилых домах на четырех улицах. Это связано с проведением неотложных работ на сетях, сообщили в понедельник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 26 октября 2021 года с 8:30 до 16:00:

ул. Рылеева, 21,

ул. Герцена, 4, 14-18, 9-19, 23, 27, 29, 34, 37,

ул. Огарева, 9/7, 20, 22, 26-50, 37,

ул. Суворова 95, 96-102.

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