В Калуге на семи улицах отключили электричество 22 октября

В пятницу, 22 октября, в Калуге отключили электричество на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ и обрезкой деревьев.

Отключение электричества в Калуге 22 октября с 9:00 до 12:00:

ул. Хрустальная, 10, 13-25, 31-44, 18;

ул. Заводская, 24, 34;

ул. Стекольная, 49;

поселок Стекольного завода, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10.

Отключение электричества в Калуге с 8:30 до 17:00:

пер. Паровозный, 4, 4а, 6,

ул. Баррикад, 137, 137б, 139, 149, 155, 157, 159, 161,

пер. Резервный, 5-39.

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