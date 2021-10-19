В Калуге копатели оставили без электричества более 6000 человек

Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 октября, в Калуге перестали работать светофоры на нескольких улицах. Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Там пояснили, что в 16:38 перестало передаваться электричество по трем кабелям, отходящим от подстанции «Калуга».

- Данное отключение произошло по причине несанкционированных земляных работ, проводимых третьими лицами, - заявили в министерстве.

В зону отключения попали дома с 6252 жителями и 14 социально значимых учреждений.

Электричество вернулось в большую часть домов в 17:50 с помощью подключения по резервным схемам. К 19 часам все начало работать в штатном режиме.

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