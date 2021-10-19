В Калуге копатели оставили без электричества более 6000 человек
Как мы уже рассказывали, во вторник, 19 октября, в Калуге перестали работать светофоры на нескольких улицах. Ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Там пояснили, что в 16:38 перестало передаваться электричество по трем кабелям, отходящим от подстанции «Калуга».
- Данное отключение произошло по причине несанкционированных земляных работ, проводимых третьими лицами, - заявили в министерстве.
В зону отключения попали дома с 6252 жителями и 14 социально значимых учреждений.
Электричество вернулось в большую часть домов в 17:50 с помощью подключения по резервным схемам. К 19 часам все начало работать в штатном режиме.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!