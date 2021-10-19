В Калуге произошло массовое отключение светофоров

Днем во вторник, 19 октября, на нескольких улицах Калуги отключились светофор. Об этом сообщили автомобилисты в группе «Калуга ДТП».

Не работают светофоры на площади Маяковского, перекрестке Грабцевского шоссе с улицами Баррикад и Карла Либкнехта, перекрестках улиц Жукова и Горького, улиц Московской и Карла Либкнехта.

В городской управе пока не комментировали ситуацию.

Из-за неработающих светофоров на перекрестках затруднено движение.

UPD. Светофоры отключились из-за отсутствия электричества. Работа восстановлена к 19 часам.

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