В Калуге произошло массовое отключение светофоров
Днем во вторник, 19 октября, на нескольких улицах Калуги отключились светофор. Об этом сообщили автомобилисты в группе «Калуга ДТП».
Не работают светофоры на площади Маяковского, перекрестке Грабцевского шоссе с улицами Баррикад и Карла Либкнехта, перекрестках улиц Жукова и Горького, улиц Московской и Карла Либкнехта.
В городской управе пока не комментировали ситуацию.
Из-за неработающих светофоров на перекрестках затруднено движение.
UPD. Светофоры отключились из-за отсутствия электричества. Работа восстановлена к 19 часам.
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