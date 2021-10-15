На окраинах Калуги отключат электричество 18 октября

В понедельник, 16 октября, в районах на окраине Калуги будут отключать электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пятницу в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества 18 октября 2021 года с 9:00 до 17:00:

Горенское,

Ахлебинино (частично).

Также в этот день возможны отключения на короткое время в Чижовке, Шопино, Воровой, Желыбино, Шахтах и Верховой.

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