В Калуге отключат электричество, воду и отопление в домах на улице Минской

В субботу и воскресенье, 16-17 октября, в Калуге отключат электричество, холодную и горячую воду, а также отопление в пяти многоэтажных домах на улице Минской. Об этом в пятницу сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение в домах №5, 6, 7, 14 и 15 будет производиться в дневное время – с 11:00 до 17:00.

Работы связаны с подключением новых объектов.

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