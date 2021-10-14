На окраинах Калуги отключат электричество 15 октября

В пятницу, 15 октября, в Калуге отключат электричество в трех районах на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 15 октября 2021 года с 9:00 до 17:00:

Азарово,

Тинино,

Рождествено.

Как уточнили энергетики, отключение будет частичным, оно коснется не всех жилых домов.