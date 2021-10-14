На окраинах Калуги отключат электричество 15 октября
В пятницу, 15 октября, в Калуге отключат электричество в трех районах на окраинах города. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 15 октября 2021 года с 9:00 до 17:00:
- Азарово,
- Тинино,
- Рождествено.
Как уточнили энергетики, отключение будет частичным, оно коснется не всех жилых домов.
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