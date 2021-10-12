Калужская Госжилинспекция опровергла повышение платы за капремонт на 25%

Госжилинспекция Калужской области во вторник, 12 октября, прокомментировала появившуюся ранее информацию о повышении на 25% платы за капремонт.

- Информационным поводом послужило Постановление Правительства РФ. Настоящие изменения касаются непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами, - пояснили в ГЖИ.

В Госжилинспекции подчеркнули, что правительство не повышало размер взносов на капремонт. Распоряжение правительства касается региональных операторов (ФКР) и их подрядчиков, а не собственников. Правительство разрешило увеличить цену договора между ФКР и подрядчиками, и не «на 25%», а «не более, чем на 25%».



- То, что ФКР может заплатить подрядчикам больше, чем планировалось при заключении договоров, напрямую не влияет на размер взносов: повышение цены договора все равно не может превышать уже установленную в регионе предельную стоимость работ, - заверили в ГЖИ.

Напомним, размер платы за капремонт в Калужской области на 2021 год утвержден прошлой осенью.