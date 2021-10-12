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Калужская Госжилинспекция опровергла повышение платы за капремонт на 25%

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 13:07 0 281
Калужская Госжилинспекция опровергла повышение платы за капремонт на 25%

Госжилинспекция Калужской области во вторник, 12 октября, прокомментировала появившуюся ранее информацию о повышении на 25% платы за капремонт.

- Информационным поводом послужило Постановление Правительства РФ. Настоящие изменения касаются непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт, полномочия по которым зафиксированы за российскими регионами, - пояснили в ГЖИ.

В Госжилинспекции подчеркнули, что правительство не повышало размер взносов на капремонт. Распоряжение правительства касается региональных операторов (ФКР) и их подрядчиков, а не собственников. Правительство разрешило увеличить цену договора между ФКР и подрядчиками, и не «на 25%», а «не более, чем на 25%».
 
- То, что ФКР может заплатить подрядчикам больше, чем планировалось при заключении договоров, напрямую не влияет на размер взносов: повышение цены договора все равно не может превышать уже установленную в регионе предельную стоимость работ, - заверили в ГЖИ.

Напомним, размер платы за капремонт в Калужской области на 2021 год утвержден прошлой осенью.

Дмитрий Ивьев , Фото: Фонд капремонта Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 13:07 0 281
Тэги: коммуналка жкх капремонт
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