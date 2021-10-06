В Калуге на нескольких улицах отключили отопление и горячую воду 6 октября

В среду, 6 октября, в Калуге отключили отопление и горячую воду на нескольких улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 от котельной на улице Вооруженного Восстания, 12 не поступает тепло на улицу Карпова, 15, 17, 19, а также улицу Дарвина, 12, 16, 18.

Ремонтные работы на трассе к центральному тепловому пункту на Молодежной, 3 оставили без горячей воды пять жилых домов и три социальных объекта.

От котельной на Московской, 317 не поступает горячая вода в жилые дома на улице Московской, 315, 317, 319 и в детский сад «Ласточка».

Также от котельной на бульваре Энтузиастов, 6б не поступает тепло в жилой дом №1 на бульваре Энтузиастов.