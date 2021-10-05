В Калуге на нескольких улицах отключили отопление и горячую воду 5 октября
Утром во вторник, 5 октября, в Калуге возникли проблемы с отоплением и горячей водой на нескольких улицах. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Котельная на Грабцевском шоссе, 115 остановлена для врезки газа. Под отключение попала областная инфекционная больница.
С котельной на Байконурской, 11 перестала поступать горячая вода в 23 жилых дома и учебный центр МЧС.
От котельной на улице Вооруженного Восстания, 12 не подается отопление в следующие дома:
- ул. Карпова, 15, 17, 19;
- ул. Дарвина, 18, 16, 12.
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