В Калуге на восьми улицах отключат электричество 4 октября
В понедельник, 4 октября, в Калуге не будет электричества в домах на восьми улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в субботу в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 8:30 до 14:00:
- ул. Рылеева, 19, 21,
- ул. Герцена, 4, 14-18, 9-19, 23, 27, 29, 34, 37,
- ул. Огарева, 9/7, 20, 22, 26-50, 37,
- ул. Суворова, 95, 96-102.
Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 9:00 до 12:00:
- ул. Марата, 5,
- ул. Кирова, 22,
- ул. Дзержинского, 38.
Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 13:00 до 17:00:
- ул. Достоевского, 6, 16, 13,
- ул. Рылеева, 14, 58.
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