В Калуге на восьми улицах отключат электричество 4 октября

В понедельник, 4 октября, в Калуге не будет электричества в домах на восьми улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в субботу в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 8:30 до 14:00:

ул. Рылеева, 19, 21,

ул. Герцена, 4, 14-18, 9-19, 23, 27, 29, 34, 37,

ул. Огарева, 9/7, 20, 22, 26-50, 37,

ул. Суворова, 95, 96-102.

Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 9:00 до 12:00:

ул. Марата, 5,

ул. Кирова, 22,

ул. Дзержинского, 38.

Отключение электричества в Калуге 4 октября 2021 года с 13:00 до 17:00: