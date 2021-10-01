На девяти улицах Калуги отключили отопление 1 октября

В пятницу, 1 октября, в Калуге отключили отопление в домах на девяти улицах. Батареи стали холодными из-за ремонтных работ, а также отключения электричества на Правом берегу, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение отопления в Калуге 1 октября 2021 года: