На девяти улицах Калуги отключили отопление 1 октября
В пятницу, 1 октября, в Калуге отключили отопление в домах на девяти улицах. Батареи стали холодными из-за ремонтных работ, а также отключения электричества на Правом берегу, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение отопления в Калуге 1 октября 2021 года:
- Ул. 65 лет Победы, 45, 43, 41, 41 кор. 1, 41 кор. 2 (до 17:00),
- Ул. Молодежная, 2, 4, 6,
- Ул. Калужская, 33, 48,
- Ул. Маяковского 15,
- Ул. Проезжая, 20, 23,
- Ул. Новаторская, 6,
- Ул. Клюквина 3.
- Ул. Окружная, 7,
- Грабцевское Шоссе, 34а, 32а, 32.
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