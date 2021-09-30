В Калуге 1 октября отключат отопление и горячую воду на улице 65 лет Победы

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 1 октября, в Калуге отключат электричество в домах на улице 65 лет Победы. Из-за этого не будет работать котельная по адресу 65 лет Победы, 51, сообщили в «Калугатеплосети».

С 8:00 до 17:00 не будет отопления и горячей воды в следующих домах:

Ул. 65 лет Победы, 45, 43, 41, 41 кор. 1, 41 кор. 2.

После того, как электричество в котельную начнет поступать, она вновь заработает.